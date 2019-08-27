Брюссель, 27 августа 2019, 21:29 — REGNUM
Европейский союз может рассмотреть предложения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по Brexit, 27 августа передает агентство Associated Press.
Согласно заявлению пресс-секретаря Еврокомиссии Мины Андреевой, Брюссель готов рассмотреть предложения, «совместимые с соглашением о выходе».
Великобритания покидает Евросоюз 31 октября текущего года. Соглашение по Brexit до сих пор не ратифицировано британским парламентом и оспаривается кабинетом Бориса Джонсона.
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