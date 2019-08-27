27 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Рост числа кандидатов на региональных и муниципальных выборах — тенденция, характерная не только для Тульской области, но и для некоторых других регионов, поэтому есть необходимость задуматься о том, почему это происходит и с чем связано желание все большего числа людей лично участвовать в политической жизни.

Лидия Шипилова, , 21:28 — REGNUM





Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

Единый день голосования приближается, и политтехнологи все чаще применяют креативные инструменты в первую очередь для того, чтобы избиратель пришел на участок и проголосовал за того или иного кандидата. Одним из таких инструментов стал видеоролик из Татарии. Популярное татарское блюдо эчпочмак [треугольник из теста с начинкой из картофеля и мяса] оживили. На верхний угол надели тюбетейку, в нарисованные руки вручили гитару, а на фоне пустили танцующие паспорта РФ. Треугольник исполнил вирусную песню с незамысловатым текстом: «Дибли дибли ду, 8 сентября на выборы иду».

В Тульской области не стали креативить, да и на фоне татарских политтехнологий этого делать, наверное, не стоит. Тем не менее в регионе чувствуется приближение дня «Х». Кандидаты на мандаты областной и городской дум задают конкурентную атмосферу. Число претендентов на депутатское кресло выросло, появились новые лица на политической арене.

Три причины

Рост числа кандидатов на региональных и муниципальных выборах — тенденция, характерная не только для Тульской области, но и для некоторых других регионов, поэтому есть необходимость задуматься о том, почему это происходит и с чем связано желание все большего числа людей лично участвовать в политической жизни, считает политолог Николай Евдокимов. Первой причиной эксперт называет усталость людей от прежних политических лидеров.

«Много лет навязывался стереотип о том, что политик регионального и тем более муниципального уровня должен быть, главным образом, хозяйственником, управленцем. Это привело к появлению огромной массы бесцветных, серых фигур на региональной политической арене. Но у людей запрос именно на публичную политику, который в полной мере не удовлетворяется», — объясняет Николай Евдокимов.

Еще одна причина — изменения в региональном законодательстве. По мнению политолога, сегодня в российских субъектах идут по пути сокращения мест в парламентах для кандидатов, идущих по партийным спискам и увеличения числа мест для кандидатов, избирающихся по одномандатным округам.

«У каждой системы есть свои плюсы и минусы, но обычному, рядовому гражданину проще выдвинуться в одномандатном округе, где регистрация кандидатом почти всегда зависит от самого активиста. В то время как в партийный список еще нужно попасть. Это не всегда удается, а для беспартийных часто — невыполнимо», — говорит эксперт.

Третье объяснение кроется в росте общего уровня гражданской активности. Евдокимов отмечает, что институты гражданского общества «взрослеют» и начинают работать более эффективно.

«У граждан появляется понимание того, что они лучше власти могут знать многие локальные проблемы и, соответственно, возникает желание эти проблемы решить, что и ведет к активизации политической жизни в регионе и в муниципалитетах», — считает политолог.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кроме того, у россиян также есть запрос на настоящие, а не формальные выборы. Где есть борьба, конкуренция, конкретные предложения по улучшению жизни граждан и, что самое главное, реальные действия и результаты. Об этом на недавней встрече с представителями тульских региональных отделений политических партий говорил тульский губернатор Алексей Дюмин.

«8 сентября состоятся важнейшие для региона выборы. Важно, чтобы они прошли честно и открыто, — сказал глава Тульской области. — Нам предстоит большая работа в сфере здравоохранения, образования, демографии и экологии, дорожном хозяйстве, а также в вопросах благоустройства. Мы готовы внимательно выслушать ваши предложения. Конечно, это должны быть конструктивные идеи, а не огульная критика без конкретных предложений».

Кого выбираем?

Во второе воскресенье сентября в Тульской области пройдут 19 избирательных кампаний. 8 сентября изберут 281 депутата.

Самые значимые из них — выборы депутатов Тульской области Думы седьмого созыва. Парламент избирается по смешанной системе: 24 народных избранника должны быть избраны в одномандатных округах, 12 — по партийным спискам. По единому избирательному округу участвуют семь политических партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Яблоко», «Коммунистическая партия коммунисты России». Всего — 458 кандидатов.

Большинство партий выставили списки своих кандидатов во всех территориальных группах, но некоторые «закрыли» лишь около половины районов. Закон позволяет им это сделать.

144 человека выдвинули свои кандидатуры в одномандатных округах. Среди них есть и кандидаты от «Родины» и «Партии Роста», а вот самовыдвиженцы на этот раз в выборах не участвуют. Общее же количество выдвинутых кандидатов на выборах в областную Думу — 602 человека.

В Тульской городской Думе шестого созыва 35 депутатских мест будут распределяться по пропорциональной схеме: 20 человек пройдут по одномандатным округам и 15 — по партийным спискам. Тут так же большое количество участников — сразу восемь политических сил. Помимо общеизвестных «Единой Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», «Яблока», «Коммунистов России» в избирательную компанию тут включился «Российский общенародный союз».

В одномандатных округах Тулы так же наблюдается высокая конкуренция. Все восемь партий выставили своих кандидатов, а ведь помимо них есть еще представители «Казачьей партии» и самовыдвиженцы. В областном ЦИКе отмечают, что все партии, кто подал документы для участия в выборах, были зарегистрированы, никому не отказано. Всего в городскую Думу зарегистрировано 349 кандидатов.

Тульская городская дума (cc) A.Savin

Кроме областного парламента и Тульской городской Думы, в регионе выбирают депутатов представительных органов местного самоуправления еще в 17 муниципалитетах. Наиболее конкурентные из них, по мнению экспертов, в Донском, Алексине, Ясногорске и Ефремове. Выборы в местное самоуправление традиционно проходят по системе многомандатных округов. Среди кандидатов в основном наблюдаются представители «парламентской четверки» — «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России», однако есть и большое количество самовыдвиженцев.

Ранее заявленное

Как и предполагали эксперты в начале лета, представители основных политических сил региона делают ставки и стараются завоевать электорат за счет ранее заявленных проблем. Излюбленной темой стали вопросы ЖКХ и мусорной реформы. Но если три месяца назад это было актуально и отзывалось болью в сердцах избирателей, то сегодня протестный характер практически сошел на нет.

Политическая партия «Единая Россия» делает акцент на омоложение своих представителей на выборах и выдаст новые лица на суд общественности. Тем самым «единороссы» хотят решить задачу сохранения уровня поддержки населения.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тульской области в начале 2019 года депутаты областной Думы приняли закон об изменении избирательной системы. Помимо пропорциональной, мажоритарной, мажоритарной абсолютного большинства и смешанной включена пятая — при которой ¾ депутатов избираются в многомандатных округах и только ¼ по партийным спискам. Специалисты отмечают, что изюминкой нововведения сала вариативность и возможность кандидатов напрямую работать с избирателями.

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