Бразилиа, , 21:20 — REGNUM

Администрация президента Бразилии Жаира Болсонару напомнила президенту Эммануэлю Макрону пожар в соборе Парижской богоматери, с которым не смогло справиться французское государство, 27 августа передает агентство Associated Press.

«Макрон не смог предотвратить банальный пожар в церкви. Чему он хочет научить нашу страну?» — заявил журналистам глава администрации бразильского президента Оникс Лоренцони.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 августа президент Бразилии Болсонару потребовал от Макрона извинений за оскорбления и отказался принимать помощь G7 для борьбы с лесными пожарами на Амазонке.

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