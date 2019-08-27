Сухум, , 21:17 — REGNUM

ЦИК Абхазии объявил окончательные итоги первого тура выборов президента, данные незначительно отличаются от тех цифр, которые были сообщены 26 августа, передает 27 августа РИА Новости.

Выборы президента Абхазии. Официальный плакат Abkhazinform.com

Глава комиссии Тамаз Гогия уточнил, что действующий глава государства Рауль Хаджимба набрал 24,83% голосов, лидер оппозиционной партии Алхас Квициния — 22,91% соответственно. Явка составила 65,18%.

Напомним, 25 августа в Абхазии прошли выборы, в ходе которых не был выявлен победитель, так как никто из кандидатов не набрал необходимое количество голосов. Второй тур назначен на 8 сентября.

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