27 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Мир ждал тотальной войны. Так вот — она наступила. И в ней, определённо, не будет победителей.

Платон Беседин, , 21:48 — REGNUM

И поссорился Эммануэль Макрон с Жаиром Болсонару. Из-за бабы.

Соревнование Цитата из к/ф «Великий диктатор». реж Чарли Чаплин. 1940. США

Болсонару посмеялся в социальных сетях над супругой Макрона — 66-летней Брижит. Виноваты в том социальные сети, а точнее пост Родригу Андреаса. Этот господин разместил фотоколлаж, на котором помимо двух президентов есть их супруги: Брижит и 37-летняя Мишель. Для среднего гетеросексуального обывателя мужского пола последняя выглядит, прямо-таки скажем, привлекательнее.

Вот и Болсонару не сдержался, прокомментировав: «Не унижай парня, ха-ха». Андреас же ранее написал: «Президент, Макрон вам просто завидует». Следом карнавальным залпом дал министр сельского хозяйства Бразилии Абраам Вайнтрауб, назвав Макрона слабоумным оппортунистом. Эммануэль ограничился рамками сдержанного недовольства.

Ясно, что противоречия у Франции и Бразилии не во взглядах на женщин, но в политике и экономике. Однако согласитесь, забавно и знаково, когда два президента двух крупных стран начинают ссориться из-за женщин, высказывая свои мнения о них. И они, эти мнения, весьма разнятся. В этом есть что-то мальчишечье — мериться женщинами. А речь-то идёт не о пацанах с улицы, лузгающих на скамейке семки, а о лидерах стран.

Брижит и Эмманюэль Макрон Kremlin.ru

Впрочем, виноваты в том не они — виноват тренд. Мировые политики всё больше разделяются на «старую» и «новую» школы. Олдскульные, как в том фильме, предпочитают блондинок и кого поярче. Представители же новой школы вот-вот, как говаривали в другом кино, из скрытых голубков перейдут в открытые. Или будут разгуливать с 66-летними учительницами.

Конфликт именно Болсонару с Макроном здесь особенно показателен. Эммануэля всегда подозревали чёрт-те в чём. Он вообще весь рафинированный, хлыщеватый, приторно-сладкий. Ну и набор «европейских ценностей» — с доминирующей толерантностью — прилагается. Болсонару же, наоборот, называют шовинистом, сексистом, фашистом — весь соответствующий спектр. Это вообще такой себе бразильский Трамп, которого очень не любят ЛБГТ и прочие лица, вещающие о толерантности.

Жаир Болсонару Agenciabrasil.ebc.com.br

И вот они спорят, сходятся, словесно бьются. А за их конфликтом так и видится противостояние старого патриархального мира с сексистскими шуточками и мира нового, вычищенного, прилизанного, желающего удовлетворить всех. Кто кого?

Фокус в том, что борьба, конечно, остаётся геополитической и социально-экономической — всё по классике, но на первый план — самый первый план, в том числе, и в большой политике, выходят вопросы, связанные с гендером и полом.

Запад, по сути, зажат между таким, как Трамп, и таким, как Макрон. Те бодаются друг с другом не только потому, что их страны, их кураторы отстаивают свои интересы, но и потому, что не сходятся — на клеточном уровне — личностно. Они представители противоположных миров на сломе глобальных эпох. И если Макрон не стесняется ходить с 66-летней дамой, то Трамп, как и его поклонник Болсонару, наоборот, действует в классических традициях стареющих дядек, хватающихся за отблеск молодости и выбирающих себе в спутницы девиц поэффектнее.

Большая политика тут — лишь отражение процессов, происходящих в самом обществе. А в нём такие дядьки, как Трамп и Болсонару, будто только что выбравшиеся из сауны, где они хорошенько пропарились с девчонками, казалось бы, уходили в прошлое. Но нет — мир вновь затребовал их. Тот мир, где женщина трудилась на кухне, спеша подать ужин, а пузатый мужик сидел на продавленном диване с дробовиком в руках, смотря бейсбольный матч по телевизору. Утрирую, обобщаю, конечно, но лишь отчасти.

Ведь общество, где женщины совершенно справедливо начали борьбу за свои права, а мужчины ослабли, вопреки прогрессу и разумным заявлениям не стало сплочённее и разумнее — наоборот, оно распалось на враждующие лагеря, радикализировалось и маргинализировалось до предела и в конечном счёте атомизировалось. Мы видим, что мужчины и женщины больше не в силах не то что жить, а в принципе договариваться друг с другом.

Протесты женщин в Бразилии против политики Болсонару (cc) Senado Federal

Они больше не супруги, не любовники, не партнёры, не родители — они враги, цель каждого из которых — подчинить себе противоположную сторону, подмять её под себя. С одной стороны — феминистки, с другой — шовинисты. Те, кто между ними, растягиваются меж двумя этими лагерями, впадая в крайности. И жертвы таких упражнений на гендерной и половой дыбе — дети. Они больше не примиряют — они раздражают. А потому — они обречены, а вместе с ними и весь мир, что бы там ни болтали Макрон с Болсонару и Трампом. Дети не любят чувствовать себя лишними — они больно и горячо мстят за это.

Мир ждал тотальной войны. Так вот — она наступила. Взрываются снаряды в Сирии и Донбассе, возводятся тюрьмы для военных преступников, совершаются революции, но главное побоище происходит на улицах и в квартирах. Мужчины хотят изничтожить женщин, женщины — мужчин. Такова эсхатология тотальной войны нового века. И в ней, определённо, не будет победителей.