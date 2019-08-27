Москва, , 20:48 — REGNUM

Возможное приглашение России в политический клуб «Большая семёрка» является комбинацией США, призванной ослабить своих конкурентов в лице РФ и Китая. Об этом 27 августа заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дональд Трамп затеял опасную, особенно для нас, игру. Он услышал Киссинджера, который предупреждал всех президентов США, что им нельзя сразу иметь двух одновременно сильных противников против себя. В данном случае, Китай и Россию. Китай обгонит США в ближайшие три-четыре года по валовому производству. Китай уже сейчас производит всё в мире. В эту игру играл Ричард Никсон. Сперва он прилетел в Пекин, договорился, потом прилетел в Москву и выжимал из нас всё, что можно», — заявил Зюганов.

Сейчас, по мнению лидера КПРФ, происходит нечто подобное. США хочет заручиться поддержкой России, чтобы сперва нивелировать угрозу экономического превосходства Китая, а затем расправиться с РФ.

«В данном случае он и пригласит Путина, но нам там делать нечего. Сидеть «шестёркой» на скамейке «семёрки» — это недостойно для руководителя крупнейшей державы, мы не можем принять данное предложение. Нам нельзя поддаваться на эту провокацию. Наше стратегическое партнёрство с Китаем, БРИКС и ШОС сегодня является главным противовесом агрессивной политики Трампа. В этом отношении нам надо развивать свою страну, делать её сильной, умной и успешной», — отметил Зюганов.

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