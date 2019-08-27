Москва, , 20:33 — REGNUM

Саммит «Нормандской четвёрки» состоится тогда, когда будет определена его потенциальная результативность, заявил 27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

По словам Дмитрия Пескова, саму идею такой встречи поддерживают все участники «четвёрки», но на данный момент остаётся непонятным как судьба ранее достигнутых договорённостей, так и перспективы новой встречи.

«Очень активно идет разговор о возобновлении работы нормандского формата на высшем уровне. Эту идею поддерживают все — и Берлин, и Париж, и президент Зеленский, и президент Путин», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что сначала необходимо определить, к каким результатам должны привести новые переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «Нормандская четвёрка» сперва должна добиться выполнения ранее достигнутых соглашений между Киевом и республиками Донбасса.

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