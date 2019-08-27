Москва, 27 августа 2019, 20:33 — REGNUM
Саммит «Нормандской четвёрки» состоится тогда, когда будет определена его потенциальная результативность, заявил 27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
По словам Дмитрия Пескова, саму идею такой встречи поддерживают все участники «четвёрки», но на данный момент остаётся непонятным как судьба ранее достигнутых договорённостей, так и перспективы новой встречи.
«Очень активно идет разговор о возобновлении работы нормандского формата на высшем уровне. Эту идею поддерживают все — и Берлин, и Париж, и президент Зеленский, и президент Путин», — сказал Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России добавил, что сначала необходимо определить, к каким результатам должны привести новые переговоры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «Нормандская четвёрка» сперва должна добиться выполнения ранее достигнутых соглашений между Киевом и республиками Донбасса.
Читайте ранее в этом сюжете: Кризис на Украине: «Зеленского, быть может, ждёт судьба хуже Януковича»