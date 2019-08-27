Санкт-Петербург, , 20:42 — REGNUM

В Петербурге по суду сняли с выборов основательницу благотворительного кафе «Добродомик» Александру Синяк, которая кормила пенсионеров бесплатными обедами на Васильевском острове. О результатах рассмотрения иска сообщила кандидат в депутаты МО «Гавань», где также баллотировалась Синяк, адвокат Нэлли Вавилина, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Вавилиной, в Василеостровском районном суде истцами выступили действующий депутат МО «Гавань», кандидат от «Единой России» Юлия Полозова, а также Сергей Сосунов, который, правда, баллотируется в другие муниципальные советы — в МО №7 от КПРФ и в МО «Васильевский» как самовыдвиженец.

Истцы пожаловались на агитацию, которую сочли незаконной, а именно на видеоролик, который их конкурент опубликовала в соцсети «ВКонтакте».

У Александры Синяк уже не впервые возникают проблемы с действующими представителями власти. Например, когда стало известно, что она собралась участвовать в муниципальных выборах, чиновники Василеостровского района провели тщательную проверку «Добродомика», где обнаружили «массу нарушений» — например, граффити на наружной стене или гирлянду.

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Синяк собирались оштрафовать на 700 тыс. рублей, что привело бы к закрытию благотворительного кафе, но после огласки скандала в СМИ врио губернатора Александр Беглов поручил главе района Эдуарду Ильину не допустить закрытия заведения, где ежедневно бесплатно питаются по 300 пожилых людей.

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«Что и кто могло заставить Юлию Алексеевну Полозову, действующего депутата МО «Гавань», зарегистрированного кандидата от «ЕР», медсестру 31-й больницы, подать исковое заявление на 22 страницах в Василеостровский суд с требованием снять с выборов Александру Синяк, кандидата в депутаты МС МО «Гавань»? «Единая Россия», чувство долга перед Родиной, клятва Гиппократа или политтехнологи (Евгения) Пригожина, которые зачищают поляну Васильевского острова для своих?» — рассуждает Вавилина.

Она добавила, что в ответ на эти действия уже подала в суд «симметричный» иск в отношении всей упомянутой команды из 10 человек.

Напомним, ранее в Санкт-Петербургский городской суд поступило несколько апелляций на решения районных судов об отмене регистрации кандидатами из-за публикаций «ВКонтакте», некоторые из которых был датированы еще 2015 годом и упоминали «Единую Россию». Горсуд эти претензии отмёл и регистрацию кандидатам сохранил.

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Попытки снять оппонентов с выборов за якобы незаконную агитацию «ВКонтакте» Нэлли Вавилина назвала «модным трендом сезона для расправы» с независимыми или неугодными кандидатами.

«Представляете, специально обученные люди рыщут по нашим страницам в соцсетях, а потом от имени тех, кто не дорожит своим именем, разных там Полозовых, штампуют иски», — недоумевает она.

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