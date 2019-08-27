Ереван, , 19:50 — REGNUM

Экс-министр финансов и бывший председатель комитета по государственным доходам Армении Гарик Хачатрян задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил 27 августа пресс-центр Службы национальной безопасности Армении.

По информации ведомства, в рамках уголовного дела в домах Хачатряна и аффилированных с ним лиц сегодня были проведены, после этого экс-министр и его родственник — бывший высокопоставленный сотрудник комитета по государственным доходам Карен Хачатрян были доставлены в следственный департамент СНБ.

Уточняется, что дело возбуждено по статьям «Присвоение или растрата средств в особо крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее по неосторожности тяжкие последствия».

Гарик Хачатрян на протяжении многих лет ранее высокие должности в налоговых и таможенных органах Армении и при этом считается одним из самых богатых людей страны. Пост министра финансов он занимал с 2014 по 2016 год.