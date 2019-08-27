Жуковский, Московская область, , 19:47 — REGNUM

Россия готова расширять военно-техническое сотрудничество с Турцией как в сфере поставок вооружений, так и в совместном производстве их элементов, заявил 27 августа президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам своей встречи с турецким президентом Эрдоганом.

По словам Владимира Путина, турецкую сторону заинтересовали достижения российского военного авиастроения, систем радиоэлектронной борьбы и новые российские системы вооружения.

«Многое, на мой взгляд, заинтересовало наших турецких партнеров, и не только с точки зрения приобретения, но и с точки зрения совместного производства», — сказал Владимир Путин.

«Кстати говоря, мы к этому готовы и по отдельным направлениям сейчас будем активно обсуждать это с партнерами», — добавил российский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России допустил продажу Турции новейших российских истребителей пятого поколения Су-57.

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