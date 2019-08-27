Москва, , 19:32 — REGNUM

Возможность визита президента России Владимира Путина в США по приглашению американского лидера Дональда Трампа пока не обсуждалась по существу. Об этом 27 августа заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Об этом пока речи не идет в прикладном плане», — сказал он в интервью «Первому каналу».

Пресс-секретарь добавил, что любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка. «Визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин», — отметил он.

Песков также вновь подчеркнул, что возрождение формата G8 «не является самоцелью» для России, а для обсуждения крупных вопросов глобальной политики и экономики Москва считает более предпочтительным формат G20.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп не исключил, что пригласит Владимира Путина на следующий саммит G7, который будет проходить в 2020 году в Соединённых Штатах. В Кремля сегодня сообщили, что официальных приглашения от американской стороны пока не поступало.

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