Москва, , 19:11 — REGNUM

Заявления американского сенатора Рона Джонсона об отказе в получении визы для въезда в РФ непонятны и бесполезны — у политика не было причин приезжать в страну, а «черные списки» появились с подачи США. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа.

«Никаких встреч с американскими конгрессменами и сенаторами по линии Госдумы в Москве не запланировано в ближайшей перспективе. О визите делегации Конгресса США в Россию для переговоров с официальными лицами, на который ссылается Рон Джонсон, на данный момент ничего не известно», — заявил Слуцкий.

Он назвал «непонятной» реакцию американского коллеги на произошедшее.

«Его возмущение здесь абсолютно бесполезно. Не Москва начала вводить противоправные рестрикции против парламентариев. Мы неоднократно ставили вопрос на различных уровнях об отмене санкций как противоречащих самой природе парламентаризма. Однако с подачи Вашингтона санкционная политика только усиливается», — подчеркнул Слуцкий.

При этом, отметил Слуцкий, Джонсон прав в том, что для улучшения отношений между РФ и США необходим прямой межпарламентский диалог. Так, например, российская сторона уже неоднократно призывала к расширению контактов с Конгрессом США.

«Но этот процесс должен проходить на взаимоуважительной и равноправной основе», — заявил Слуцкий.