Каракас, , 18:52 — REGNUM

«В Венесуэле 501 политический заключенный, и у 12 из них есть приказ об освобождении, подписанный судьей, который вселяющая страх служба разведки (Sebin) не выполняет, не выпуская их из тюрьмы, сообщила неправительственная организация по защите прав человека «Уголовный форум», — пишет испанское издание El Mundo.

Внимание СМИ привлекла и другая цифра, «свидетельствующая о преследовании диссидентов со стороны чавизма»: 8 904 человека являются фигурантами несправедливо возбужденных уголовных дел, связанных с политическими причинами, и в отношении них применяются меры пресечения. Т. е. хотя они и не находятся за решеткой, их свободу можно назвать лишь условной. Многие не имеют права выехать из страны или общаться с прессой в числе прочих мер, другие живут в режиме отчетности перед судом. «Они узники в собственной стране», — сетует испанское издание.

Количество задержаний по политическим причинам увеличилось при Николасе Мадуро, рассказал в ходе пресс-конференции адвокат Гонсало Химиоб, глава НПО «Уголовный форум». «С 1 января 2014 года (когда Мадуро едва ли успел провести год у власти) произошло 15 160 арестов по политическим причинам. Кроме того, есть 495 дел, которые не продвигаются, а против 848 гражданских лиц с 2014 года возбуждены процессы в военных судах», — уточнил Химиоб.