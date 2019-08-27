Киев, , 18:40 — REGNUM

Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон, находящийся в настоящий момент в Киеве, подтверждает, что в ходе своего визита постарается убедить украинскую власть в опасности сотрудничества с Китаем.

Об этом он заявил в комментарии изданию «Европейская правда» сегодня, 27 августа.

Вместе с тем Болтон отказался комментировать вопросы, связанные с возможной продажей авиастроительной компании «Мотор-Сич» (Запорожье) китайским компаниям.

«Мы планируем говорить о ряде транзакций (с Китаем), я не хочу концентрироваться на одной… Украина будет принимать свое решение, но, возможно, Украина найдет лучший выбор, который будет иметь лучшие последствия для ее граждан», — пояснил представитель Вашингтона.

Он также заявил, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе через проект «шелкового пути» и через привлекательные инвестиции.

«Военные и чувствительные технологии не должны попасть к противникам или потенциальным противникам… Мы сообщаем друзьям и партнерам об опасностях, которые приносят китайские инвестиции», — резюмировал американский советник.

Заявление Болтона уже комментируют украинские эксперты. В частности, экс-министр финансов Виктор Суслов задается вопросом, действительно ли Украина — независимая страна.

«А теперь нас обяжут поссориться с китайцами и понести большие потери», — констатирует Суслов.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее в одном из телеинтервью директор по связям с общественностью «Мотор-Сичи» Анатолий Малыш заявил, что представители Китая Skyrizon и Xinwei Group уже приобрели более 50% акций предприятия. По его словам, окончательное решение по утверждению сделки остается за Антимонопольным комитетом Украины. ГазетаThe Wall Street Journal, ссылаясь на данные из администрации президента США, утверждает, что Вашингтон пытается блокировать эту сделку — в том числе именно из-за этого Болтон отправился в Киев.

Ряд украинских экспертов считают, что Украине лучше ссориться с Китаем, чем с западными союзниками.

«Если Украина продаст «Мотор Сич» Китаю — то это будет громадное преступление против всех наших союзников на Западе», — заявлял, в частности, политолог и журналист Максим Кухар.

Согласно официальным данным, по итогам первого квартала 2019 года крупнейшим торговым партнером стал Китай — $2,643 млрд и 10,2% от общего объема.