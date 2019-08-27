Киев, 27 августа 2019, 18:36 — REGNUM
Государственное бюро расследований Украины завело дело против скандально известного спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года, сообщил 27 августа украинский юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
«Государственное бюро расследования отреагировало на мое заявление», — написал Портнов.
По его мнению, это расследование, в итоге которого виновные должны получить суровое наказание, станет маркером дееспособности правоохранительной системы страны.
Ранее Портнов официально обвинил Парубия в «организации массовых беспорядков, причинивших гибель людей, осуществлении террористического акта — применения оружия, взрывов и поджогов для запугивания населения, политических и иных целей и незаконное ношение, хранение, приобретение и передачу огнестрельного оружия без специального разрешения».
Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе протестующие против госпереворота в Киеве люди подверглись нападению радикалов и нацистов. После того как они укрылись от нападавших в Доме профсоюзов, здание было подожжено при помощи бутылок с зажигательной смесью, а пытавшихся вырваться из огня людей добивали арматурой и стреляли в них из пистолетов и ружей.
В итоге были убиты не менее 48 человек, свыше 250 получили ранения и ожоги.
Расследование массового убийства до сих пор не проведено.
Читайте ранее в этом сюжете: Нормандский формат: «Зеленскому придётся работать на нескольких фронтах»