Киев, , 18:36 — REGNUM

Государственное бюро расследований Украины завело дело против скандально известного спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года, сообщил 27 августа украинский юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

«Государственное бюро расследования отреагировало на мое заявление», — написал Портнов.

По его мнению, это расследование, в итоге которого виновные должны получить суровое наказание, станет маркером дееспособности правоохранительной системы страны.

Ранее Портнов официально обвинил Парубия в «организации массовых беспорядков, причинивших гибель людей, осуществлении террористического акта — применения оружия, взрывов и поджогов для запугивания населения, политических и иных целей и незаконное ношение, хранение, приобретение и передачу огнестрельного оружия без специального разрешения».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе протестующие против госпереворота в Киеве люди подверглись нападению радикалов и нацистов. После того как они укрылись от нападавших в Доме профсоюзов, здание было подожжено при помощи бутылок с зажигательной смесью, а пытавшихся вырваться из огня людей добивали арматурой и стреляли в них из пистолетов и ружей.

В итоге были убиты не менее 48 человек, свыше 250 получили ранения и ожоги.

Расследование массового убийства до сих пор не проведено.

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