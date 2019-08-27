Абхазия, , 18:27 — REGNUM

27 августа в Дамаске прошла встреча министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба с министром экономики и внешней торговли Сирии Самер Халилем. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Абхазии. В ходе встречи министры обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия двух стран. Адгур Ардзинба сообщил сирийскому коллеге, что правительство Абхазии в соответствии сподписанными ранее соглашениями утвердило состав абхазской части абхазо-сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству. Министр экономики и внешней торговли Сирии сообщил, что формирование сирийской части комитета в настоящее время находится на завершающей стадии.

По словам Ардзинбы, конкретные направления работы абхазо-сирийского комитета планируется обозначить на первом заседании, которое состоится до конца 2019 года. Делегация Министерства экономики Абхазии 28 августа примет участие в 61-й международной Дамасской ярмарке.

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