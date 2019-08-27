Вашингтон, , 18:25 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте сохранит свой пост, 27 августа передает агентство Reuters.

Трамп заявил в «Твиттере», что Конте является «очень талантливым человеком, который, надеюсь, останется премьер-министром».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа Конте подал в отставку с поста премьер-министра Италии, однако остался исполняющим обязанности по просьбе президента Серджио Маттареллы.

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