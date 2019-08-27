Москва, , 18:20 — REGNUM

Для того, чтобы встреча в нормандском формате имела хоть какое-то значение, президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся пойти на определённые подвижки во внутренней политике. Однако для этого ему необходимо решить сразу множество сложных вопросов. Об этом заявил президент Союза писателей межнационального согласия Германии Владимир Сергиенко в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Было чётко заявлено: если не будет никаких подвижек, то встречи (в Нормандском формате) не будет. То есть она произойдёт, когда наступит подвижка», — заявил Сергиенко.

У Зеленского на сегодняшний день четыре фронта работ, чтобы достичь какого-либо прогресса в этом направлении, считает эксперт.

«Первый — восточный, это для нас номер один, Донецк и Луганск. Есть внутренний фронт — губернаторы, которых он с лихвой снимает. Местные феодалы, с которыми надо как-то разделаться, потому что на местах творится чёрт знает что. Ещё одна проблема упирается в Коломойского. Как-то надо ему сопротивляться… И последнее: он обещал сажать. Когда начнутся посадки знаковых фигур: Луценко, Порошенко, Парубия, Турчинова, — тогда поехали», — подчеркнул Сергиенко.