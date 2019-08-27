Екатеринбург, , 18:18 — REGNUM

В Свердловской области проведут опрос среди жителей региона об их удовлетворённости качеством медицинского обслуживания. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев по итогам специального совещания, сообщили в департаменте информационной политики корреспонденту ИА REGNUM.

В ходе совещания глава региона также поручил провести опрос среди медицинского персонала. В ходе исследования предстоит выяснить, довольны ли медицинские работники уровнем своего заработка и условиями труда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге состоялось специальное совещание по системному решению вопросов с кадровым обеспечением больниц Нижнего Тагила, под председательством губернатора Свердловской области. В ходе него Евгений Куйвашев дал поручения профильным министерствам и ведомствам, в том числе поставлена задача оценить уровень взаимодействия между руководителями медицинских учреждений и их подчинёнными.

Напомним, что в августе произошло массовое увольнение хирургов из больниц Нижнего Тагила. Причинами данного решения медики называли несоответствующий уровню служебной нагрузки уровень оплаты труда.

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