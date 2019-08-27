Москва, , 18:12 — REGNUM

Бывший президент Украины Пётр Порошенко оказывал серьёзное сопротивление любым инициативам по мирному урегулированию в Донбассе. С новым же главой государства Владимиром Зеленским могут попытаться найти новую основу для компромисса в том числе и европейские лидеры. Об этом заявил президент Союза писателей межнационального согласия Германии Владимир Сергиенко в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Нормандский формат будет — это никто не отрицает. Вопрос в том, что когда и на каких базовых основаниях. Если прочитать внимательно, что говорит Макрон, что говорила Меркель, если послушать кулуарные речи приближённых, то точно известно, что Порошенко стоял на чёткой позиции: не двигаться в направлении мира», — заявил Сергиенко.

«Сейчас политики увидели, что у них есть возможность продавить Зеленского на выполнение Минских договорённостей. Именно поэтому идут на какие-то шаги. Они на G7 встретились, поговорили: есть проблемные зоны в Сирии, на Украине. Но в Сирии вопрос ещё жёстче, ещё хуже. Там бомбёжки и терроризм открытый и настоящий. По Украине можно договориться», — считает он.