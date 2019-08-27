Дамаск, , 18:05 — REGNUM

Российская военная делегация посещала 26 августа 2019 года удерживаемый боевиками город Азаз в сирийском регионе Африн. В этом городе прошла встреча российских военных с командирами Свободной сирийской армии. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Источник издания сообщил, что в ходе переговоров была обсуждена ситуация в регионе. Российская сторона предложила боевикам передать регион Африн сирийскому правительству в обмен на часть территории на севере провинции Алеппо. Однако источник не уточнил, включает ли местность на севере провинции Алеппо районы, находящиеся под контролем Сирийских демократических сил и курдских отрядов Народных защитников, опекаемых США.

Свободная сирийская армия поддерживается Турцией. Она в настоящее время контролирует несколько районов на севере провинции Алеппо, включая крупные города Джерабулус и Азаз. ССА несколько раз участвовала в боевых действиях против Сирийских демократических сил и курдских отрядов Народных защитников.

Регион Африн был захвачен протурецкими боевиками в марте 2018 года совместно с турецкой армией в ходе операции «Оливковая ветвь». В результате курдские вооруженные формирования были вытеснены с этой территории. С тех пор этот регион стал штаб-квартирой для нескольких фракций Свободной сирийской армии, которые были выдавлены из других районов Сирии.

По мнению ряда военных экспертов, сделка по передаче Африна Дамаску мало вероятна без согласия Турции, хотя бы молчаливого. Поэтому перспектива её пока весьма туманна.