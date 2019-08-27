Москва, , 18:05 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский попал в политическую ловушку: с одной стороны, для решения проблем Украины и в частности завершения войны, ему нужно устранить причину политической напряжённости. Однако это значит пойти в прямое столкновение с украинскими радикалами, которые теперь диктуют свою волю любому руководству страны. Об этом заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Чтобы закончить войну, нужно устранить её причину. А причина в том, что эти маргиналы диктуют государственную идеологию любому руководству этой страны. Когда Зеленский пытается петлять и говорит, что Бандера это неплохо, но можно было бы улицы так массово не называть — ему это не поможет. Его заставят говорить то же самое, что говорит Дроздов», — заявил Кнырик.

«Они, именно они, эти маргинальные силы, заставили Януковича придать свой электорат и сподвигли процесс свержения. И они же очень быстро заставили Зеленского обмануть всё тот же электорат юго-востока. И Зеленского, быть может, ждёт судьба ещё хуже, чем Януковича», — подчеркнул он.

Ранее украинский телеведущий и писатель Остап Дроздов в ходе выступления на телевидении назвал «безмозглыми баранами граждан», проголосовавших за нового президента Владимира Зеленского. По его мнению, западная часть Украины не вписывается в страну, что показывают результаты практически всех выборов в истории государства, в то время как все остальные регионы Украины «поросли зеленым малороссийским мхом».