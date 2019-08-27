Казань, , 18:01 — REGNUM

Глава Татарии Рустам Минниханов считает, что Новгородской области и Татарии следует сотрудничать в части внедрения инноваций. Как сообщает официальный сайт республики, об этом Минниханов заявил в ходе встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо», где сегодня, 27 августа, состоится торжественная церемония закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

Эффективной площадкой для инноваций Рустам Минниханов назвал Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Глава Татарии также отметил, что в последние годы межрегиональный товарооборот республики с Новгородской областью составляет порядка 1,2 млрд рублей, что, по его мнению, не соответствует реальным масштабам и экономикам регионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на мировой чемпионат по стандартам WorldSkills в Казань прибыла большая делегация из Новгородской области — более 60 человек. Регион готовится в 2021 году принять национальный чемпионат по стандартам WorldSkills.

Читайте также: Чемпионат WorldSkills и поездка Владимира Путина в Казань — трансляция