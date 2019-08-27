Москва, , 17:53 — REGNUM

Украинские националисты получили надёжные инструменты для влияния на власть в обход институтов представительной власти. Об этом заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«У этих ребят-маргиналов есть уникальная возможность, в отличие от других политических и идеологических сил этим людям не надо бороться за электорат. Они два раза нагнули конституцию, законы, и незаконным путём пришли к власти и сделают это ещё раз без проблем, несмотря на то, что они маргиналы. Вот в чём парадокс», — заявил Кнырик.

По его мнению, характерно, что радикальные националисты получают возможность безнаказанно оскорблять большинство населения страны.

Ранее украинский телеведущий и писатель Остап Дроздов в ходе выступления на телевидении назвал «безмозглыми баранами граждан», проголосовавших за нового президента Владимира Зеленского. По его мнению, западная часть Украины не вписывается в страну, что показывают результаты практически всех выборов в истории государства, в то время как все остальные регионы Украины «поросли зеленым малороссийским мхом».