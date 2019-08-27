Москва, , 17:45 — REGNUM

Скандальные заявления украинского телеведующего Остапа Дроздова об электорате президента Украины Владимира Зеленского в полной мере выражают истинное отношение радикальных националистов к населению украинского государства. Об этом заявил заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Есть люди, которые открыто говорят: мы титульная нация… мы ничего не умеем делать, зарабатывать, строить, но мы будем рассказывать, как вам жить надо. А вы быдло и на уровне плинтуса. И вы будете нам подчиняться, потому что будете бояться. Нас будет бояться Зеленский», — заявил Мирошник.

«Ему посол Франции говорит: как же ты что скажешь, если к тебе сейчас придут парни с битами? Вы приняли для себя «Слава Украине». Вы против, но вы проглотили это. Вас полили дурно пахнущим веществом, но вы проглотили и проглотите», — подчеркнул он.

Украинский телеведущий и писатель Остап Дроздов ранее назвал «безмозглыми баранами граждан», проголосовавших за нового президента Владимира Зеленского. По его мнению, западная часть Украины не вписывается в страну, что показывают результаты практически всех выборов в истории государства, в то время как все остальные регионы Украины «поросли зеленым малороссийским мхом».