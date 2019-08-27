Москва, , 17:42 — REGNUM

Россия может отправить на орбитальную станцию турецкого космонавта, заявил 27 августа журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, турецкий космонавт отправится на МКС на российском космическом корабле после оформления всех необходимых документов.

Дмитрий Рогозин сообщил, что речь идёт о переговорах России и Турции о подготовке полёта турецкого космонавта которые предстоит закрепить документально.

«Надеюсь, это будет началом большой серьёзной работы. Это такое больше организующее нашу работу заявление, теперь потребуется закрепить в соответствующих документах договоренности с нашими турецкими коллегами», — сказал Дмитрий Рогозин.

Напомним, ранее в ходе визита президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на авиасалон МАКС-2019 Дмитрий Рогозин предложил организовать полёт турецкого космонавта на МКС к юбилею Турецкой республики

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