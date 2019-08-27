Москва, , 17:37 — REGNUM

Отказ оппозиции от проведения акций в предложенные им даты и на других площадках говорит о том, что они заинтересованы в создании провокации и получении правильной «картинки», сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUMво вторник, 27 августа, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Как сообщалось ранее, оппозиционеры заявили о намерении провести акцию 31 августа. В московской мэрии отклонили обе поступившие заявки. Власти напомнили, что ранее оппозиция отказалась от предложений провести эти акции не накануне начала нового учебного года, а в другие субботы в августе.

«В городе Москве живёт 12 миллионов человек, а на акции оппозиции ходит максимум 50 тысяч. Накануне начала нового учебного года создавать ради них дополнительную на инфраструктуру в центре города недопустимо.

Накануне 1 сентября люди ходят по магазинам, покупая детям то, что понадобится им в школе. Зачастую они едут в магазине на собственном транспорте. Кроме того, 31 августа — последний день лета, и люди хотят провести его на улице.

Но оппозиционеры, по-видимому, не задумываются о том, что не они одни живут в Москве. Они отказались от других предложенных дат и хотят сделать всех заложниками своего желания помитинговать.

С учётом того, как проходили акции раньше, можно предполагать, что намечены провокации. Потому что цель проведения этих акций — получение правильной «картинки», за которую, вероятно, хорошо платят», — отметил Павел Данилин.