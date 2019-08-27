Москва, , 17:31 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский в полной мере выполняет свои обязательства перед теми, кому действительно обязан своей победой на выборах. Об этом заявил заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«На самом деле, перед своими главными избирателями, а их на самом деле два — это американцы и Коломойский, — Зеленский все обязательства выполнил. Коломойскому плавно возвращаются активы. Причём очень тихо, через решения судов всё двигается в нужном направлении», — заявил Кнырик.

Напомним, что в начале июля Печерский районный суд снял арест с 415 объектов недвижимости компании ООО «Приватофис» — земельных участков, нежилых и офисных помещений в разных регионах Украины. В 2017 году на эти объекты недвижимости был наложен арест по ходатайству Генпрокуратуры о выдаче подконтрольном Коломойскому «Приватбанком» кредитов на заведомо невыгодных условиях.