Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:26 — REGNUM

Увольнение хирургов в Нижнем Тагиле произошло из-за возросшей нагрузки на медиков и просчётов на местах в организации работы учреждений здравоохранения. Об этом по итогам совещания по ситуации заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

«В то же время немаловажной причиной является, на мой взгляд, и недостаточная кадровая работа как со стороны главврачей тагильских больниц, так и со стороны областного министерства здравоохранения», — отметил глава региона.

Ситуацию, которая сложилась, Куйвашев назвал недопустимой. Также недопустима практика игнорирования жалоб и обращений врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, шестеро хирургов на прошлой неделе написали заявления об увольнении. По сути, нижний Тагил мог остаться вообще без хирургов. Впрочем, в областном минздраве поспешили заверить: без хирургической помощи город не оставят.

Глава областного минздрава Андрей Цветков был вызван из отпуска и сегодня, 27 августа, вместе с вице-губернатором Павлом Крековым по поручению Куйвашева посетил город, пообщался с хирургами. Уже известно. что некоторые из них отозвали свои заявления. Остальные пока в раздумьях.

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