Киев, , 17:17 — REGNUM

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком способы защиты промышленности страны от «недобросовестного экономического поведения» Китая. Об этом сообщается 27 августа на странице посольства США на Украине в Twitter.

«Посол Болтон обсудил то, как США могут поддержать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантическое сообщество, а также защиту промышленности от рисков недобросовестного экономического поведения Китая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи секретарь СНБО также проинформировал Джона Болтона «о прогрессе Украины в реформировании сектора безопасности».

Как передавало ИА REGNUM, советник президента США по национальной безопасности 27 августа прибыл с официальным визитом в Киев для встречи с представителями руководства Украины. Ранее сам Болтон сообщил в Twiter, что его визит состоится в рамках «поддержки усилий президента Зеленского по проведению реформ и его курса по укреплению и процветанию Украины».

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