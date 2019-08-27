Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM

В Петербурге перед наблюдателями и СМИ могут закрыть двери избирательных участков и комиссий в Единый день голосования 8 сентября во время подведения итогов. Такие опасения высказал уполномоченный по правам человека в регионе Александр Шишлов, руководствуясь предыдущим опытом.

Как отмечают в аппарате омбудсмена, «опыт выборов в Петербурге в последние годы показывает, что проблемы доступа наблюдателей и представителей СМИ в избирательные комиссии проявляются регулярно», причем и в день голосования, и в период определения итогов выборов.

«Представляется, что СПбИК (Санкт-Петербургская избирательная комиссия — прим. ред.) необходимо заключить соглашения с администрациями районов Санкт-Петербурга, обеспечивающие соблюдение закона в части доступа в помещения, где будут работать избирательные комиссии. Необходимо также опубликовать на сайте СПбИК информацию о местах нахождения ИКМО (избирательные комиссии муниципальных округов, — прим.ред.) как в течение дня голосования, так и во время определения результатов выборов», — считает Шишлов.

Заметим, ранее подобные рекомендации Горизбиркома, например, о публикации в интернете адресов ИКМО, не привели к ощутимым результатам — те все равно скрывались от оппозиционных кандидатов, чтобы не дать им подать документы.

Аппарат омбудсмена в качестве примера наиболее проблемных с точки зрения доступа ИКМО «Екатерингофский», «Измайловский», «Коломяги», «Ржевка», «Сампсониевское», «Московская застава» и другие.

«Весьма вероятно, что (проблемы) могут вновь возникнуть во время определения результатов выборов», — добавляют в аппарате уполномоченного.

Кроме того, Шишлов зафиксировал и случаи, когда граждане не могли попасть и в территориальные избиркомы (ТИК), которые считаются более подконтрольны городской комиссии. Например, имеются жалобы о том, что петербуржцы не могли зайти в здание администрации Выборгского района, где расположены ТИКи №№ 10, 14 и 22. Кроме того, коридоры, ведущие к помещениям этих ТИКов, перекрыты магнитными замками, ключи от которых есть только у некоторых сотрудников администрации и ТИКов.

Заметим, по федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме…», на заседаниях избиркомов, а также во время подведения итогов голосования могут присутствовать наблюдатели, члены этих комиссий с правом совещательного голоса, члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, кандидаты, зарегистрированные данной либо вышестоящей комиссией, либо их уполномоченные представители по финансовым вопросам или доверенное лица, а также журналисты.