Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:47 — REGNUM

Депутат думы Нижнего Тагила (Свердловская область) Вадим Раудштейн отказался комментировать слухи о своём возможном избрании спикером парламента. Об этом сообщает TagilCity.

«Я всегда, как профессионал-адвокат, пока не состоялось решение, никаких комментариев не даю», — заявил депутат-юрист.

Тем не менее после заседания гордумы 30 августа 2019 года Раудштейн выразил готовность дать комментарий.

Напомним, в местных и региональных СМИ высказывались предположения, что Вадим Раудштейн может стать новым спикером гордумы Нижнего Тагила. Нынешний председатель парламента Алексей Пырин, сообщают журналисты, уедет в Новокузнецк на предприятие ЕВРАЗа.

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