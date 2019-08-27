Киев, , 16:04 — REGNUM

Поспешное введение так называемой «сенсорной кнопки» в Верховной раде Украины могло поставить под сомнение легитимность решения парламента, заявил глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба 27 августа на своём telegram-канале.

По его словам, следователи СБУ и ГБР посещали украинский парламент 23 и 27 августа. Они проверяли информацию, якобы руководство аппарата Верховной рады в срочном порядке вводит сенсорную кнопку, как обязательный элемент голосования для депутатов.

«Использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех законов, утверждённых народными депутатами, поскольку в данный момент её функционирование не предусмотрено действующим законом», — рассказал Труба.

Он отметил, что правоохранители устанавливают, было ли совершено нарушение отдельными руководителями аппарата Верховной рады, или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что сотрудники СБУ и ГБР сорвали тестирование системы «Рада-3» и заблокировали её введение в эксплуатацию.

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