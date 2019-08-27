Варшава, , 15:58 — REGNUM

Газопровод «Северный поток — 2», который обходит страны Прибалтики, заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил с пактом Молотова-Риббентропа. Об этом он заявил в эфире Польского телевидения.

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Дипломат напомнил об участии президента РФ Владимира Путина в памятных мероприятиях, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны, в Польше, а также о речи российского лидера, в которой Путин «указал на критическое отношение со стороны России к пакту Молотова-Риббентропа».

«А позже было начато строительство газопровода, который мог такую коннотацию напоминать», — отметил замминистра.

«Газопровод «Северный поток», обходящий страны Прибалтики, обходящий Польшу. Это такая договоренность между Россией и ФРГ во вред не только для этих государств, но также для Европы», — приводит РИА Новости слова Шинковского.

При этом замглавы МИД Польши не теряет надежды, что США помогут помешать реализации проекта «Северный поток — 2».

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявлял, проект газопровода «Северный поток — 2» «убивает» Украину. По его словам, Украина в случае приостановки транзита голубого топлива может потерять не только значительные доходы, но и «гарантию защиты от дальнейшей российской агрессии».

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Напомним, договор о ненападении, или пакт «Молотова — Риббентропа», был заключён между Советским Союзом и Германией 23 августа 1939 года. К тому моменту Германия уже почти шесть лет находилась под властью фашистского правительства. В соответствии с пунктами, Советский Союз и Германия не только обязались не нападать друг на друга и не участвовать в объединениях друг против друга, но и разделить территории Восточной Европы, определившись со сферами своих интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, пройдёт по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Пропускная способность двух ниток газопровода в год будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива. В настоящее время готовность трубопровода составляет 75%.