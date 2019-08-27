Ереван, , 15:55 — REGNUM

Подразделения войск противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Армении примут участие в оперативно-стратегических учениях «Боевое братство 2019». Об этом 27 июля сообщает издание «Новости-Армения» со ссылкой на оборонное ведомство республики.

В министерстве обороны отметили, что совместные учения на территории России пройдут в рамках мероприятий объединенной системы войск ПВО Организации Договора коллективной безопасности при участии стран СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Ереване с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Собеседники обсудили вопросы безопасности, а также взаимодействие в рамках ОДКБ.

Читайте также: Патрушев проведёт в Армении переговоры с Пашиняном