Тукуман, , 15:52 — REGNUM

В глобальной сети распространилась информация, что агропромышленник из аргентинской провинции Тукуман скупает голоса своих работников в пользу действующего президента Маурисио Макри. В интервью с порталом Pagina 12 бизнесмен частично подтвердил эту информацию.

Ранее в сети стала вирусной аудиозапись из WhatsApp, на которой агропромышленник и бывший кандидат в депутаты от правящей партии «Камбьемос» Гонсало Бласко говорит, что передал своим сотрудникам информацию о денежном бонусе (5 тыс. песо) за успех Макри на выборах. Он просит задействовать «сарафанное радио», чтобы распространить это сообщение. В интервью Бласко уверяет, что это его личная инициатива, основанная на политических предпочтениях.

«Я занимаюсь сельским хозяйством на севере, работаю в провинции Тукуман, и в этот момент нахожусь на полях. Я действительно предложил моим работникам стимул, если Макри пройдет во второй тур. В самом деле я сделал предложение, и есть циркулирующая аудиозапись, на которой я разговариваю с двумя-тремя моими друзьями-агропромышленниками, чтобы они присоединились. Это личная инициатива, не от какого-либо ведомства или профсоюзной организации, не от «Вместе за перемены». Это мое предложение», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на праймериз 11 августа уверенную победу одержала оппозиция из лагеря перонистов — кандидат в президенты Альберто Фернандес и кандидат в вице-президенты Кристина Фернандес де Киршнер. Они были представлены блоком «Фронт для всех». Президентские выборы пройдут 27 октября, на них также ожидается победа тандема Фернандес — Фернандес.

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