Сеул, , 16:00 — REGNUM

В демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями пройдет памятный концерт, посвященный годовщине подписания Пхеньянского соглашения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

По их словам, на «концерт мира», который пройдет 19 сентября на железнодорожной станции Доросан, приглашены 700 человек, включая политиков Южной Кореи и местных жителей.

Известно, что 9 сентября представители министерства объединения и Корейского института по вопросам национального воссоединения проведут мероприятие, посвященное 30-летию плана объединения Кореи.

По предварительным данным, мероприятие, которое пройдет в пятизвездочном отеле The Westin Chosun Seoul, посетит более 200 человек, включая членов Национального собрания и бывший премьер-министр страны Ли Хон Гу.

Напомним, что в сентябре 2018 года на саммите лидеров КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне были подписаны соглашение о полном отказе двух государств от ядерной энергии (соглашение о полной денуклеаризации) и соглашение о сотрудничестве в военной сфере.