Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:52 — REGNUM

Уходящего председателя гордумы Нижнего Тагила (Свердловская область) Алексея Пырина может сменить депутат-адвокат Вадим Раудштейн. Об этом сообщает РИА «Накануне.Ru».

60-летний Раудштейн — «старожил» нижнетагильского парламента. Юрист присутствует в думе уже третий созыв, с 2012 года.

Решение о избрании нового спикера будет принято думой 27 августа 2019 года.

Напомним, ранее стало известно об уходе председателя нижнетагильской думы Алексея Пырина. По сведениям местных СМИ, спикер уйдёт в Новокузнецк, где получит должность в предприятии ЕВРАЗа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нижнем Тагиле сменится председатель гордумы