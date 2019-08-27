Вильнюс, , 15:44 — REGNUM

Президент Литвы Гитанас Науседа считает надуманными страхами парламента, который отклонил вето президента к закону об ограничениях покупки лесных угодий одним лицом или группой, связанных между собой лиц. Согласно закону, одному лицу запрещено покупать 1,5 тыс. гектаров леса. Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas заявила советница Науседы Юрате Шовене, по словам которой решение парламента «прискорбное и смешное одновременно».

Она заверяла, что парламент борется с несуществующей угрозой, а шведский капитал никак не угрожает литовским лесам.

Почти вся мебельная промышленность Литвы в настоящий момент работает на нужды корпорации Ikea. Рынок строго поделен — кто-то изготавливает для шведского гиганта стулья, которые продают по всему миру, кто-то — кровати, столы, кухонные комплекты и так далее.

Именно по этим причинам в парламенте решили ограничить владение лесами, однако Науседа с этим не согласился и может повторно отклонить принятые законы. Науседа в Литве ранее работал на крупный шведский банковский капитал. Его советник Ярослав Неверович сегодня в парламенте уже признал, что шведские власти активно интересуются изменением законодательства в Литве в лесной отрасли.

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