Вильнюс, , 15:39 — REGNUM

Новый министр сельского хозяйства Литвы Андрюс Палёнис отказался от автоматического переноса министерства сельского хозяйства Литвы из Вильнюса в Каунас, решив заказать отдельное исследование, которое должно представить все положительные и отрицательные последствия такого решения. Перенос ряда министерств в различные регионы Литвы было одним из предвыборных обещаний правящих крестьян-зелёных накануне прошлых парламентских выборов.

Решение Палёниса автоматически не переносить министерство сегодня, 27 августа, приветствовал президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, такой подход — оценка преимуществ и недостатков — признак зрелости государства, когда последствия просчитываются до начала реформ.

Выводы о последствиях переноса должны быть представлены до 6 сентября. В Каунас ранее собирались также перенести министерство защиты окружающей среды.