Пермь, , 15:37 — REGNUM

В Пермском крае завершился этап регистрации кандидатов для участия в выборах 29 сентября в думы Александровского, Березовского и Ординского муниципальных округов. 30 человек не смогли пройти эту процедуру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Причинами для отказа в регистрации стали неполный пакет документов, отсутствие необходимого числа достоверных подписей, сокрытие сведений о судимости.

В результате зарегистрировано 158 кандидатов в депутаты в думы Александровского, Березовского и Ординского муниципальных округов. Почти четверть кандидатов являются самовыдвиженцами — 34 человека.

В избирательной кампании участвуют пять партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и Казачья партия РФ.

Напомним, осенью 2019 года в Пермском крае пройдут масштабные муниципальные выборы, связанные с преобразовательными процессами в регионе: 8 сентября пройдут 23 избирательные кампании, 29 сентября — трое выборов, а 27 октября — семь выборов в Коми-Пермяцком округе и Уинске.