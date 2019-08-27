Нур-Султан, 27 августа 2019, 15:32 — REGNUM
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2020 год в республике Годом волонтера, сообщили 27 августа в пресс-службе главы государства.
Правительству республики поручено принять необходимые меры по проведению Года волонтера. Осуществление контроля за исполнением указа возложено на администрацию президента.
Отметим, в октябре 2018 года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил 2019 год Годом молодежи. В рамках инициативы власти в республике проводили мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту молодежи.
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