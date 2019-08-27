Киев, , 15:44 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в Польше, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве, сообщило 27 августа издание «Украинская правда».

«Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй Мировой войны», — рассказал он.

Чиновник добавил, что встреча всё же должна состояться, хотя официально она не была заявлена.

«У президента уже были две очень тёплые беседы с Зеленским, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, какой длительной будет встреча, несмотря на занятость в церемониях», — отметил Болтон.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности прибыл в Киев, чтобы встретиться с руководством Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Украины пообещали, что встреча Трампа и Зеленского в начале сентября в Польше будет «нормальной и интересной».

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