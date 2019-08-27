Киев, 27 августа 2019, 15:44 — REGNUM
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в Польше, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве, сообщило 27 августа издание «Украинская правда».
Чиновник добавил, что встреча всё же должна состояться, хотя официально она не была заявлена.
Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности прибыл в Киев, чтобы встретиться с руководством Украины.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Украины пообещали, что встреча Трампа и Зеленского в начале сентября в Польше будет «нормальной и интересной».
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