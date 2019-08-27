Ташкент, , 15:29 — REGNUM

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении к конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, сообщает МИД республики.

Ранее, 3 июля 2019 года закон был принят Законодательной (нижней) палатой парламента Узбекистана и 24 августа 2019 года одобрен Сенатом (верхней палатой) узбекского парламента.

«Присоединиться к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной 7 октября 2002 года в Кишиневе», говорится в подписанном президентом документе.

Конвенция действует в течение пяти лет с даты ее вступления в силу. По истечении этого срока конвенция автоматически продлевается каждый раз на новый пятилетний период.

Каждая Договаривающаяся сторона может выйти из конвенции, направив письменное уведомление об этом депозитарию за 12 месяцев до истечения соответствующего пятилетнего периода ее действия.