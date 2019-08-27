Париж, , 15:26 — REGNUM

Российская власть может не удержаться перед искушением обслужить интересы президента Франции, в своей речи ни слова не сказавшего о том, для чего он хочет использовать Россию в своей стратегии, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров во вторник, 27 августа, комментируя высказывания Эммануэля Макрона.

Как сообщалось ранее, на встрече с сотрудниками дипломатического корпуса президент Франции заявил о завершении эпохи западного доминирования в мире и об укреплении новых держав, прежде всего Китая и России. Макрон призвал построить новые отношения с Россией и призвал к совместному с Россией строительству новой архитектуры доверия и безопасности в Европе.

Он отметил, что «некоторые союзники» Франции настаивают на введении все новых санкций против РФ, но это не отвечает интересам самой Франции. Оттолкнуть Россию было бы огромной стратегической ошибкой, считает Макрон. В ближайшее время главы МИД и вооруженных сил Франции направятся на переговоры в Россию, добавил он.

«Россия в очередной раз оказывается перед старым и много раз испытанным искушением. Нет сомнений, что, несмотря на размеры, Россия — часть европейской цивилизации, просто потому, что Россия — культурная наследница Византии. Но Макрон ни слова не сказал — для чего он хочет использовать Россию в своей стратегии.

Предполагается, что провинциалы в российской власти будут счастливы услужить жертвой для любой европейской приманки. Это и составляет главную беду нашей власти: вторичность, провинциализм, презрение к нашим национальным интересам.

У меня нет уверенности, что наша власть, в большей степени укомплектованная провинциалами, для которых их туризм на Запад — важнее интересов Родины, удержится перед искушением обслужить нового французского хитреца. А пока будем надеться, что у нашей власти есть хотя бы историческая память и память о том, чего стоило нашей стране обслуживание западных империалистических интересов.

Макрон ставит России новую ловушку. Хочет ли Россия в нее попасть?» — отметил Модест Колеров.