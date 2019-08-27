Москва, , 15:24 — REGNUM

Ливанская сторона обратилась к России с просьбой не допустить эскалации конфликта с Израилем, который угрожает безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает 27 августа Департамент массовых коммуникаций российского МИД.

Глава Совета министров Ливана Саад Харири в телефонном разговоре попросил о помощи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Россия, отметил Харири, может «использовать свой авторитет и влияние для недопущения дальнейшей эскалации напряженности между Израилем и Ливаном».

Лавров подтвердил приверженность России суверенитету, независимости, территориальной целостности и стабильности дружественного Ливана, отметили в МИД. Беседа политиков состоялась через два дня после инцидента сизраильскими беспилотными аппаратами в небе над Бейрутом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа стало известно о потере Израилем двух беспилотных летательных аппаратов на территории Ливана.

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