Бразилиа, , 15:22 — REGNUM

Бразильское правительство отвергло в ночь с понедельника на вторник экономическую помощь в размере 18 миллионов евро, которую участники саммита G7 в Биаррице договорились выделить 26 августа для борьбы с пожарами в амазонской сельве, и заверило, что ситуация находится «под контролем». Об этом сообщает испанское издание El Pais. «Мы благодарим [за предложение], но, возможно, эти ресурсы более актуальны для возрождения лесов Европы», — сказал глава президентской администрации Оникс Лорензони.

«Макрон не сумел даже предотвратить предсказуемый пожар в соборе, который является достоянием человечества, так чему он намерен обучать нашу страну?» — с вызовом поинтересовался Лорензони, намекая на пожар, нанесший огромный ущерб базилике Нотр-Дам-де-Пари в апреле. «Ему [т.е. Эммануэлю Макрону] есть о чем позаботиться дома и во французских колониях», — добавил глава администрации, имея в виду французские заморские территории, в том числе Французскую Гвиану, граничащую с Бразилией.

Среди последних нападок бразильского президента Жаира Болсонару прозвучало обвинение французского лидера в том, что он «прячет свои намерения в отношении Амазонии за идеей союза стран G7 в целях спасения бассейна Амазонки, как будто мы являемся колонией или ничейной территорией».