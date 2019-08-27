Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM

Верховный суд РФ восстановил на муниципальных выборах в Петербурге бывшего депутата городского Законодательного собрания Вадима Войтановского, передает корреспондент ИА REGNUM.

Войтановский баллотируется в МО «Смольнинское» как самовыдвиженец, хотя со второго по четвертый созыв заседал в городском парламенте и входил во фракцию «Единой России». При этом иск в отношении Войтановского с целью снятия с выборов подал его соперник, кандидат в муниципальные депутаты того же округа Владимир Беличенко.

Изначально Войтановского не зарегистрировали на местном уровне, забраковав подписи, предоставленные в поддержку кандидата. Ему пришлось требовать регистрации через Центральную избирательную комиссию, которая вполне успешно восстановила ему четыре подписи из забракованных.

Однако затем его конкурент Беличенко попытался снять Войтановского с выборов, процесс докатился до Верховного суда, который в удовлетворении иска отказал.

Между тем это уже не первый поход Беличенко в Верховный суд — ранее он подавал жалобы в связи с регистрацией на выборах исполнительного секретаря «Единой России» по Центральному району Александра Потякина.

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Муниципальные выборы в Петербурге состоятся одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В 109 муниципальных образованиях на пять лет предстоит избрать 1550 депутатов местных советов.

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