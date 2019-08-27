Бразилиа, , 15:20 — REGNUM

«Сначала получила Германия, потом Норвегия. Теперь Франция оказалась в центре атак — на публике и в социальных сетях — бразильского президента Жаира Болсонару и его приспешников», — сообщает испанское издание El Mundo. В основе нападок лежит одна и та же тема — защита окружающей среды. Когда в начале августа Берлин приостановил оказание экономической помощи проектам по сохранению бразильской сельвы и ее биологического разнообразия, а также объявил, что пересмотрит вопрос членства в Фонде Амазонии, Болсонару высказался резко: «Мне хотелось бы отправить послание дорогой Ангеле Меркель: «Забери свои деньги и сажай леса в Германии. Вам это нужно гораздо больше, чем здесь».

Через несколько дней в Осло сообщили, что не направят в тот же фонд ежегодный взнос в размере 30 млн евро, поскольку бразильское правительство в одностороннем порядке распустило организации, управлявшие механизмом международного сотрудничества по этому вопросу.

В ответ бразильский президент написал в Twitter: «Около 40% средств в Фонд Амазонии поступает из НПО [неправительственных организаций], убежища многих экологов. Взгляните на расправу над китами под покровительством Норвегии». К записи было прикреплено видео. Как отмечает El Mundo, распространенные Болсонару кадры были сделаны возле Фарерских островов и запечатлели местную охоту на дельфинов.

Вчера же, 26 августа, бразильский лидер отверг помощь, предложенную ему странами «большой семерки» для борьбы с пожарами в бассейне Амазонки. Об этом сообщил глава его администрации Оникс Лорензони, посоветовав французскому президенту Эммануэлю Макрону заниматься «своим домом и своими колониями». «Мы благодарим [за предложение], но, возможно, эти ресурсы более актуальны для возрождения лесов Европы», — заявил Лорензони. Речь шла о сумме в 20 миллионов долларов.