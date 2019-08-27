Рига, , 15:18 — REGNUM

Инициируя государственные реформы, латвийское руководство не проводит ни расчетов, ни тщательного анализа, и не устанавливает конкретных преследуемых целей. Такое мнение высказал градоначальник Вентспилса Айвар Лембергс в эфире радио Baltkom.

«Извините, может, звучит высокомерно, но такое ощущение, что [страной управляют] придурки. И знаете, как выражается это? Ты можешь иметь разные идеи. Из 100 идей, может быть 90 невыполнимы. Но эксперты должны разобраться, установить причинно-следственную связь, рассчитать, какие предполагаемые итоги будут приемлемы», — рассказал Лембергс, отметив, что в Латвии систематично никаких расчетов не делается.

По словам мэра, в качестве примера можно привести инициированную в прошлом году реформу образования. По ее итогам будут установлены новые критерии качества образования, согласно которым будут выявлены те средние школы, которые имеют право на существование после экзаменов в 12 классе. Из сделанных расчётов следует, что в результате такого подхода и сегодняшних результатов школьников, в Латвии останется лишь 10 средних школ.

Глава города Вентспилса также недоумевает, что не существует никаких документов, которые бы содержали в себе положения реформ будто налоговой, в сфере образования или здравоохранения. Отсутствуют какие-либо документы с анализом нынешней ситуации и с предполагаемыми целями изменений в экономике, образовании и здравоохранении.