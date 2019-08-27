Рига, 27 августа 2019, 15:18 — REGNUM
Инициируя государственные реформы, латвийское руководство не проводит ни расчетов, ни тщательного анализа, и не устанавливает конкретных преследуемых целей. Такое мнение высказал градоначальник Вентспилса Айвар Лембергс в эфире радио Baltkom.
По словам мэра, в качестве примера можно привести инициированную в прошлом году реформу образования. По ее итогам будут установлены новые критерии качества образования, согласно которым будут выявлены те средние школы, которые имеют право на существование после экзаменов в 12 классе. Из сделанных расчётов следует, что в результате такого подхода и сегодняшних результатов школьников, в Латвии останется лишь 10 средних школ.
Глава города Вентспилса также недоумевает, что не существует никаких документов, которые бы содержали в себе положения реформ будто налоговой, в сфере образования или здравоохранения. Отсутствуют какие-либо документы с анализом нынешней ситуации и с предполагаемыми целями изменений в экономике, образовании и здравоохранении.